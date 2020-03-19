На Буковині оштрафували підприємця через порушення карантину

КИЇВ. 19 березня. УНН. У Чернівецькій області, у Сторожинецькому районі, підприємець не припинила роботу будівельного магазину нас час карантину, тож на порушницю склали адмінпротокол. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.