На Буковині оштрафували підприємця через порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Чернівецькій області, у Сторожинецькому районі, підприємець не припинила роботу будівельного магазину нас час карантину, тож на порушницю склали адмінпротокол. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.
“Незважаючи на заборону діяльності торгових закладів у зв’язку із запровадженням карантинних обмежень, приватна підприємиця не припиняла роботу свого будівельного магазину, розташованого на території Сторожинецького району”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що власниця крамниці проігнорувала попередження правоохоронців під час візиту оперативно-мобільної групи про недопущення порушень правил карантину.
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Так, під час чергової перевірки дотримання обмежувальних заходів співробітники поліції виявили порушення та склали стосовно підприємиці адміністративний протокол за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Додамо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, що за добу, 18 березня, поліцейські склали 32 адміністративні протоколи за порушення правил карантину.