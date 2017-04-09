На борту рейса Turkish Airlines на высоте 13 км родилась девочка

“Экипаж заметил, что у пассажирки НАФИ Дьяби, которая находилась на 28-й неделе беременности, начались схватки”, — говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Некоторые из пассажиров самолета согласились помочь стюардессам при родах.

По прилету в Уагадугу мать и дочь доставили в роддом. Обе чувствуют себя хорошо, хотя несколько устали, Об этом сообщили врачи из Буркина-Фасо.

Пассажиры рейса выразили похвалы сотрудницам Turkish Airlines за оперативность, профессионализм и такт.