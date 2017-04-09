На борту рейса Turkish Airlines на высоте 13 км родилась девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Экипаж лайнера Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс “Конакри-Уагадугу-Стамбул”, принял роды у пассажирки по имени НАФИ Дьяби. Девочка, которая получила имя Кадижу, появилась на свет на высоте 12 800 метров, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Экипаж заметил, что у пассажирки НАФИ Дьяби, которая находилась на 28-й неделе беременности, начались схватки”, — говорится в пресс-релизе авиакомпании.
Некоторые из пассажиров самолета согласились помочь стюардессам при родах.
По прилету в Уагадугу мать и дочь доставили в роддом. Обе чувствуют себя хорошо, хотя несколько устали, Об этом сообщили врачи из Буркина-Фасо.
Пассажиры рейса выразили похвалы сотрудницам Turkish Airlines за оперативность, профессионализм и такт.