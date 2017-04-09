На борту рейсу Turkish Airlines на висоті 13 км народилася дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Екіпаж лайнера Boeing 737 авіакомпанії Turkish Airlines, що виконував рейс “Конакрі-Уагадугу-Стамбул”, прийняв пологи у пасажирки по імені Нафд Д’ябі. Дівчинка, яка отримала ім’я Кадижу, з’явилася на світ на висоті 12 800 метрів, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Екіпаж помітив. що у пасажирки Нафд Д’ябі, яка знаходилася на 28-му тижні вагітності, почалися перейми”, — йдеться в прес-релізі авіакомпанії.
Деякі з пасажирів літака зголосилися допомогти стюардесами при пологах.
По прильоту в Уагадугу матір і дочку доставили до пологового будинку. Обидві почувають себе добре, хоча дещо стомилися, Про це повідомили лікарі з Буркіна-Фасо.
Пасажири рейсу висловили похвали співробітницям Turkish Airlines за оперативність, професіоналізм і такт.