На борту авианосца ВМС США Theodore Roosevelt обнаружили 777 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. После проверки 99% экипажа атомного авианосца ВМС США Theodore Roosevelt было обнаружено 777 случаев коронавирусной болезни. Об этом говорится в сообщении на сайте Военно-морского флота США, передает УНН.
"На сегодняшний день 99% членов экипажа USS Theodore Roosevelt (CVN 71) прошли тестирование на COVID-19 с 777 положительными и 3919 отрицательными результатами. Из общего количества положительных случаев 63 моряка выздоровели. 4196 моряков сошли на берег", - говорится в сообщении.
Отмечается, что шесть матросов USS Theodore Roosevelt находятся в морской больнице США на Гуаме и проходящих лечение от симптомов COVID-19. Ни один из матросов, госпитализированных с COVID-19, не находится в отделении интенсивной терапии (ICU), сообщили в ВМФ.
Как сообщалось в УНН, по состоянию на конец марта было известно о как минимум 25 случаях заражения военных, которые несут службу на борту атомного авианосца ВМС США Theodore Roosevelt.
Отметим, по состоянию на 06:00 четверга больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в США - 46 6640 летальных случаев.