На блокпосту близ Мариуполя у мужчины на угнанном авто изъяли автомат Калашникова
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Автомат и газовый пистолет были обнаружены при проверке водителя, следовавшего из Запорожской области на угнанном автомобиле. По факту возбуждено уголовное производство. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает УНН.
“Автомобиль „Lexus“ с жителем Ивано-Франковской области остановили на блокпосту пгт Мангуш сотрудники батальона полиции особого назначения „Харьков“ из состава Объединенных сил. При проверке транспорта бойцы сразу заметили оружие — автомат Калашникова и газовый пистолет, которые были спрятаны в багажнике автомобиля”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что на место была вызвана следственно-оперативная группа Мангушского отделения полиции.
“Полицейские установили, что водителем является 32-летний житель, который объяснил, что купил опасные предметы у малознакомого мужчины. Также установлено, что автомобиль числится в розыске в Черкасской области, как похищенный”, — рассказали в пресс-службе.
Сейчас все изъятое направлено на экспертизу. Проводится проверка.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Напомним, украинец пытался перевезти в Польшу мечи.