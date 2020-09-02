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На безработных могут потратить 322,5 млн грн - ВР поддержала законопроект

Киев • УНН

 • 12990 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. ВРУ поддержала в первом чтении законопроект о единовременном пособие по безработице. Следовательно, на это до конца года могут направить 322,5 млн грн, из которых 144 млн грн пойдут на профессиональное обучение безработных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Fаcebook политической партии "Слуга народа".

На безработных могут потратить 322,5 млн грн - ВР поддержала законопроект

"Дополнительные средства на поддержку людей, потерявших работу из-за коронакризиса, отныне сможет выделять Фонд общеобязательного государственного социального страхования. Такое решение в первом чтении сегодня поддержал парламент. Это будет как адресная помощь безработным, так и поощрения бизнеса к созданию новых рабочих мест. Речь идет о 322,5 миллионах гривен", - говорится в сообщении.

Так, эти средства до конца года могут направить на:

- организацию безработными предпринимательской деятельности - 19,7 миллиона гривен;

- профессиональное обучение безработных - 144,3 миллиона гривен;

- выдачу ваучеров на обучение - 2,9 миллиона гривен;

- компенсация работодателям единого социального взноса - 92,4 миллиона гривен;

- компенсация работодателям затрат на оплату труда внутренне перемещенных лиц - 21,5 миллион гривен;

- организация общественных работ - 41,7 миллион гривен.

Напомним, ВРУ приняла за основу проект закона №3692 о предоставлении возможности за счет средств Фонда соцстраха финансировать расходы государственной службы занятости.

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