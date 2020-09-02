На безробітних можуть витратити 322,5 млн грн – ВР підтримала законопроект

"Додаткові кошти на підтримку людей, які втратили роботу через коронакризу, відтепер зможе виділяти Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування. Таке рішення у першому читанні сьогодні підтримав парламент. Це буде як адресна допомога безробітним, так і заохочення бізнесу до створення нових робочих місць. Йдеться про 322,5 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Так, ці кошти до кінця року можуть спрямувати на:

- організацію безробітними підприємницької діяльності – 19,7 мільйона гривень;

- професійне навчання безробітних – 144,3 мільйона гривень;

- видачу ваучерів на навчання – 2,9 мільйона гривень;

- компенсація роботодавцям єдиного соціального внеску – 92,4 мільйона гривень;

- компенсація роботодавцям витрат на оплату праці внутрішньо переміщених осіб – 21,5 мільйона гривень;

- організація громадських робіт – 41,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, ВРУ ухвалила за основу проект закону №3692 про надання можливості за рахунок коштів Фонду соцстраху фінансувати видатки державної служби зайнятості.