На Бали сегодня должен возобновить работу международный аэропорт

По сообщению местных органов власти, сегодня, почти после трехдневной остановки, аэропорт должен возобновить работу из-за того, что выбросы вулканического пепла должны сместиться с транспортного узла.

Напомним, гора начала проявлять активность на прошлой неделе, и власти опасаются полномасштабного извержения. В понедельник уровень угрозы подняли до красного. Около 100 тысячам людей приказали эвакуироваться из районов вокруг горы.