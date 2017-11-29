На Бали сегодня должен возобновить работу международный аэропорт
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня должен возобновить работу международный аэропорт на острове Бали, который был закрыт из-за извержения вулкана Агунг, передает УНН со ссылкой на AFP news agency.
По сообщению местных органов власти, сегодня, почти после трехдневной остановки, аэропорт должен возобновить работу из-за того, что выбросы вулканического пепла должны сместиться с транспортного узла.
Напомним, гора начала проявлять активность на прошлой неделе, и власти опасаются полномасштабного извержения. В понедельник уровень угрозы подняли до красного. Около 100 тысячам людей приказали эвакуироваться из районов вокруг горы.