На Балі сьогодні має відновити роботу міжнародний аеропорт

За повідомленням місцевих органів влади, сьогодні, майже після триденної зупинки, аеропорт має відновити роботу через те, що викиди вулканічного попелу мають зміститися з транспортного вузла.

Нагадаємо, гора почала проявляти активність минулого тижня, і влада побоюється повномасштабного виверження. У понеділок рівень загрози підняли до червоного. Близько 100 тисячам людей наказали евакуюватися з районів довкола гори.