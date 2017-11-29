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На Балі сьогодні має відновити роботу міжнародний аеропорт

На Балі сьогодні має відновити роботу міжнародний аеропорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні має відновити роботу міжнародний аеропорт на острові Балі, який був зачинений через виверження вулкану Агунг, передає УНН з посиланням на AFP news agency.

За повідомленням місцевих органів влади, сьогодні, майже після триденної зупинки, аеропорт має відновити роботу через те, що викиди вулканічного попелу мають зміститися з транспортного вузла.

Нагадаємо, гора почала проявляти активність минулого тижня, і влада побоюється повномасштабного виверження. У понеділок рівень загрози підняли до червоного. Близько 100 тисячам людей наказали евакуюватися з районів довкола гори.

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