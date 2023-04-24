На Бахмутское направление отправляют 100 дронов-камикадзе - Федоров

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«Отправляем 100 дронов-камикадзе на Бахмутское направление», - написал Федоров.

Он сообщил, что подписчики одного интернет-издания за два дня собрали через UNITED24 более 10,4 млн грн на 500 дронов-камикадзе.

«Первая партия «птичек» уже летит в одно из подразделений аэроразведки 59-й бригады. Они помогут бойцам оперативно доставлять «подарки» россиянам», - отметил Федоров.

Дополнение

28 марта сообщалось, что в Украине уже готовы к бою первые три ударные роты БПЛА, которые созданы в рамках проекта «Армия дронов».