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На Бахмутський напрямок відправляють 100 дронів-камікадзе - Федоров

На Бахмутський напрямок відправляють 100 дронів-камікадзе - Федоров

Київ • УНН

 • 727992 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Бахмутський напрямок відправляють 100 дронів-камікадзе. Перша партія «пташок» уже летить до одного з підрозділів аеророзвідки 59-ї бригади. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, передає УНН.

Цитата

«Відправляємо 100 дронів-камікадзе на Бахмутський напрямок», - написав Федоров.

Він повідомив, що підписники одного інтернет-видання за два дні зібрали через UNITED24 понад 10,4 млн грн на 500 дронів-камікадзе.

«Перша партія «пташок» уже летить до одного з підрозділів аеророзвідки 59-ї бригади. Вони допоможуть бійцям оперативно доставляти «подарунки» росіянам», - зазначив Федоров.

Доповнення

28 березня повідомлялося, що в Україні вже готові до бою перші три ударні роти БПЛА, які створені в рамках проекту «Армія дронів».

Українські Національні Новини

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