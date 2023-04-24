На Бахмутський напрямок відправляють 100 дронів-камікадзе - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Бахмутський напрямок відправляють 100 дронів-камікадзе. Перша партія «пташок» уже летить до одного з підрозділів аеророзвідки 59-ї бригади. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, передає УНН.
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«Відправляємо 100 дронів-камікадзе на Бахмутський напрямок», - написав Федоров.
Він повідомив, що підписники одного інтернет-видання за два дні зібрали через UNITED24 понад 10,4 млн грн на 500 дронів-камікадзе.
«Перша партія «пташок» уже летить до одного з підрозділів аеророзвідки 59-ї бригади. Вони допоможуть бійцям оперативно доставляти «подарунки» росіянам», - зазначив Федоров.
Доповнення
28 березня повідомлялося, що в Україні вже готові до бою перші три ударні роти БПЛА, які створені в рамках проекту «Армія дронів».