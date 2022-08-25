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На Авдеевском направлении враг пытался оттолкнуть ВСУ – Генштаб

Киев • УНН

 • 114363 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Продолжается сто восемьдесят третий день героического сопротивления украинского народа русскому военному вторжению. На Авдеевском направлении враг пытался оттолкнуть ВСУ. Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке, передает УНН.

На Авдеевском направлении враг пытался оттолкнуть ВСУ – Генштаб

Цитата

"На Авдеевском направлении враг авиаударами, танковым огнем, ствольной артиллерией и ракетными системами залпового огня пытался оттолкнуть подразделения наших войск, поразить важные объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Марынка, Краснохоровка, Невельское, Первомайское, Зализное и Александрополь", - говорится в сообщении.

Детали

О ситуации на других направленияя в сводке Генштаба.

Существенных изменений на Волынском и Полесском направлениях ситуация не претерпела. Угроза нанесения противником ракетных и авиаударов с местности республики беларусь сохраняется.

На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил рф в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сдерживания действий подразделений обороны.

Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Гай, Зализный Мост и Горск в Черниговской области и Бачевской, Виленской Слободе и Стукаловке в Сумской области. Провели воздушную разведку пограничных регионов БПЛА.

На Харьковском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Одноробовка, Цуповка, Прудянка, Базалиевка, Циркуны, Петровка, Большие Проходы, Питомник, Ивановка, Коробочкино, Слобожанское и Чепиль из танков, ствольной и ракетной артиллерии. Вражеские самолеты били районы Питомника, Пришиба и Залимана.

Враг предпринял неудачную попытку наступление у Петровки, понес потери и отступил. Поддерживает высокую интенсивность разведки БПЛА.

На Славянском направлении враг использовал танки, ствольную артиллерию и МЛРС для обстрелов окрестностей Большой Камышевахи, Краснополья, Новой Дмитровки, Долины и Дибровного.

Силы обороны Украины отразили попытку нападения вражеских подразделений вблизи Долины и Дмитровки.

На Краматорском направлении враг атаковали районы Спорного, Звановки, Северска и Пришиба. Враг попытался улучшить тактическое положение вблизи Старого Каравана, но безуспешно отступил.

В направлении Бахмута враг продолжил обстрелы территорий вблизи Бахмута, Веселой Долины, Зайцева и Кодемы. Вражескими самолетами обстреляны районы населенных пунктов Соледар, Зайцево, Кодема и Яковлевка.

Оккупанты пытались наступать возле Кодемы и Бахмутского путем наступательных и штурмовых действий, понесли потери и отступили.

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