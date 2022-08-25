На Авдеевском направлении враг пытался оттолкнуть ВСУ – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Продолжается сто восемьдесят третий день героического сопротивления украинского народа русскому военному вторжению. На Авдеевском направлении враг пытался оттолкнуть ВСУ. Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке, передает УНН.
Цитата
"На Авдеевском направлении враг авиаударами, танковым огнем, ствольной артиллерией и ракетными системами залпового огня пытался оттолкнуть подразделения наших войск, поразить важные объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Марынка, Краснохоровка, Невельское, Первомайское, Зализное и Александрополь", - говорится в сообщении.
Детали
О ситуации на других направленияя в сводке Генштаба.
Существенных изменений на Волынском и Полесском направлениях ситуация не претерпела. Угроза нанесения противником ракетных и авиаударов с местности республики беларусь сохраняется.
На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил рф в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сдерживания действий подразделений обороны.
Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Гай, Зализный Мост и Горск в Черниговской области и Бачевской, Виленской Слободе и Стукаловке в Сумской области. Провели воздушную разведку пограничных регионов БПЛА.
На Харьковском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Одноробовка, Цуповка, Прудянка, Базалиевка, Циркуны, Петровка, Большие Проходы, Питомник, Ивановка, Коробочкино, Слобожанское и Чепиль из танков, ствольной и ракетной артиллерии. Вражеские самолеты били районы Питомника, Пришиба и Залимана.
Враг предпринял неудачную попытку наступление у Петровки, понес потери и отступил. Поддерживает высокую интенсивность разведки БПЛА.
На Славянском направлении враг использовал танки, ствольную артиллерию и МЛРС для обстрелов окрестностей Большой Камышевахи, Краснополья, Новой Дмитровки, Долины и Дибровного.
Силы обороны Украины отразили попытку нападения вражеских подразделений вблизи Долины и Дмитровки.
На Краматорском направлении враг атаковали районы Спорного, Звановки, Северска и Пришиба. Враг попытался улучшить тактическое положение вблизи Старого Каравана, но безуспешно отступил.
В направлении Бахмута враг продолжил обстрелы территорий вблизи Бахмута, Веселой Долины, Зайцева и Кодемы. Вражескими самолетами обстреляны районы населенных пунктов Соледар, Зайцево, Кодема и Яковлевка.
Оккупанты пытались наступать возле Кодемы и Бахмутского путем наступательных и штурмовых действий, понесли потери и отступили.