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На Авдіївському напрямку ворог намагався відштовхнути ЗСУ - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Триває сто вісімдесят третій день героїчного спротиву українського народу російському військовому вторгненню. На Авдіївському напрямку ворог намагався відштовхнути ЗСУ. Про це інформує Генштаб у вечірньому зведенні, передає УНН.

На Авдіївському напрямку ворог намагався відштовхнути ЗСУ - Генштаб

Цитата

"На Авдіївському напрямку ворог авіаударами, танковим вогнем, ствольною артилерією та ракетними системами залпового вогню намагався відштовхнути підрозділи наших військ, вразити важливі об'єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Авдіївки, Марьїнка, Краснохорівка, Невельське, Первомайське, Водяне, Залізне та Олександрополь", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Про ситуацію на інших напрямках у зведенні Генштабу.

Суттєвих змін на Волинському та Полісському напрямках ситуація не зазнала. Загроза нанесення ворогом ракетних та авіаударів з території республіки білорусь зберігається.

На Сіверщині ворог продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил рф у прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та стримування дій підрозділів оборони.

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Гай, Залізний Міст та Гірськ у Чернігівській області та Бачівській, Віленській Слободі та Стукалівці в Сумській області. Провели повітряну розвідку прикордонних регіонів БПЛА.

На Харківському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Одноробівка, Цупівка, Прудянка, Базаліївка, Циркуни, Петрівка, Великі Проходи, Питомник, Іванівка, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль з танків, ствольної та ракетної артилерії. Ворожі літаки били райони Питомника, Пришиба та Залимана.

Ворог здійснив невдалу спробу наступ біля Петрівки, зазнав втрат та відступив. Підтримує високу інтенсивність розвідки БПЛА.

На Слов'янському напрямку ворог використовував танки, ствольну артилерію та МЛРС для обстрілів околиць Великої Комишувахи, Краснопілля, Нової Дмитрівки, Долини та Дібрівного.

Сили оборони України відбили спробу нападу ворожих підрозділів поблизу Долини та Дмитрівки.

На Краматорському напрямку ворог атакували райони Спірне, Званівка, Сіверськ та Пришиб. Ворог зробив спробу покращити тактичне положення поблизу Старого Каравану, але безуспішно відступив.

У напрямку Бахмута ворог продовжив обстріли територій поблизу Бахмута, Веселої Долини, Зайцеве та Кодеми. Ворожими літаками обстріляно райони населених пунктів Соледар, Зайцеве, Кодема та Яковлівка.

Окупанти намагалися наступати біля Кодеми та Бахмутського шляхом наступальних та штурмових дій, зазнали втрат та відступили.

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