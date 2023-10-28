На Авдеевском направлении отбито более 10 атак врага, на фронте за сутки в целом 48 боестолкновений - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В течение суток произошло 48 боевых столкновений, на Авдеевском направлении отражено более 10 атак российских войск, говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в субботу, пишет УНН.
Цитата
"В течение суток произошло 48 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной", - говорится в сообщении.
Детали
Ситация по направлениям, как сообщается, следующая:
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- На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отбили 5 атак противника.
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- На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск.
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- На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки, где наши защитники отбили 6 атак противника.
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- На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Опытное Донецкой области, где Силами обороны отражено более 10 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Новобахмутовки Донецкой области.
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- На Марьинском направлении Силы обороны отразили 16 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Катериновки.
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- На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского и южнее Золотой Нивы Донецкой области.
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- На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение возле Вербового Запорожской области, успеха не имел.
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- На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Новоберислав, Казацкое, Одрадокаменка, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подвергся город Херсон.
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"В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - сказано в сообщении.
Дополнение
По данным Генштаба, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
"Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство противника", - сообщили в Генштабе.
В целом враг в течение суток, как сообщается, нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив 4 крылатые ракеты наземного базирования “Искандер-К”. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 3 крылатые ракеты.