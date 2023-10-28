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На Авдеевском направлении отбито более 10 атак врага, на фронте за сутки в целом 48 боестолкновений - Генштаб

Киев • УНН

 • 58418 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В течение суток произошло 48 боевых столкновений, на Авдеевском направлении отражено более 10 атак российских войск, говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в субботу, пишет УНН.

На Авдеевском направлении отбито более 10 атак врага, на фронте за сутки в целом 48 боестолкновений - Генштаб

Цитата

"В течение суток произошло 48 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной", - говорится в сообщении.

Детали

Ситация по направлениям, как сообщается, следующая:

  • На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отбили 5 атак противника. 
  • На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск. 
  • На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки, где наши защитники отбили 6 атак противника. 
  • На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Опытное Донецкой области, где Силами обороны отражено более 10 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Новобахмутовки Донецкой области. 
  • На Марьинском направлении Силы обороны отразили 16 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Катериновки. 
  • На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского и южнее Золотой Нивы Донецкой области. 
  • На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение возле Вербового Запорожской области, успеха не имел. 
  • На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Новоберислав, Казацкое, Одрадокаменка, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подвергся город Херсон.

"В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - сказано в сообщении.

Дополнение

По данным Генштаба, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. 

"Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство противника", - сообщили в Генштабе.

В целом враг в течение суток, как сообщается, нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив 4 крылатые ракеты наземного базирования “Искандер-К”. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 3 крылатые ракеты.

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