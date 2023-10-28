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На Авдіївському напрямку відбито понад 10 атак ворога, на фронті за добу загалом 48 боєзіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 58418 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Протягом доби сталося 48 бойових зіткнень, на Авдіївському напрямку відбито понад 10 атак російських військ, ідеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ у суботу, пише УНН.

На Авдіївському напрямку відбито понад 10 атак ворога, на фронті за добу загалом 48 боєзіткнень - Генштаб

Цитата

"Протягом доби відбулось 48 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Ситація за напрямками, як повідомляється, така:

  • На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 5 атак противника. 
  • На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ. 
  • На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 6 атак противника. 
  • На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне Донецької області, де Силами оборони відбито понад 10 атак. Також противник завдав авіаційного удару в районі Новобахмутівки Донецької області. 
  • На Мар'їнському напрямку Сили оборони відбили 16 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Катеринівки. 
  • На Шахтарському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського та південніше Золотої Ниви Донецької області. 
  • На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення біля Вербового Запорізької області, успіху не мав. 
  • На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Новоберислав, Козацьке, Одрадокам’янка, Тягинка, Іванівка Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнало місто Херсон.

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - сказано у повідомленні.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 

"Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та артилерійський засіб противника", - повідомили у Генштабі.

Загалом ворог протягом доби, як повідомляється, завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 4 крилаті ракети наземного базування “Іскандер-К”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 3 крилаті ракети.

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