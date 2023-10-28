На Авдіївському напрямку відбито понад 10 атак ворога, на фронті за добу загалом 48 боєзіткнень - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Протягом доби сталося 48 бойових зіткнень, на Авдіївському напрямку відбито понад 10 атак російських військ, ідеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ у суботу, пише УНН.
Цитата
"Протягом доби відбулось 48 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Ситація за напрямками, як повідомляється, така:
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- На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 5 атак противника.
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- На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ.
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- На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 6 атак противника.
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- На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне Донецької області, де Силами оборони відбито понад 10 атак. Також противник завдав авіаційного удару в районі Новобахмутівки Донецької області.
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- На Мар'їнському напрямку Сили оборони відбили 16 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Катеринівки.
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- На Шахтарському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського та південніше Золотої Ниви Донецької області.
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- На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення біля Вербового Запорізької області, успіху не мав.
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- На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Новоберислав, Козацьке, Одрадокам’янка, Тягинка, Іванівка Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнало місто Херсон.
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"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - сказано у повідомленні.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
"Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та артилерійський засіб противника", - повідомили у Генштабі.
Загалом ворог протягом доби, як повідомляється, завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 4 крилаті ракети наземного базування “Іскандер-К”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 3 крилаті ракети.