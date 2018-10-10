На арсенале под Ичней хранилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов - Полторак

"На момент происшествия в хранилище находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов. Из них боеготовых, способных к применению, было 43 тыс. тонн. Остальные 18 тыс. тонн - это были элементы боеприпасов и комплектующих к боеприпасам. Более 8 тонн - боеприпасы, которые не стоят на вооружении ВСУ, такие как мощные мины от "Тюльпана", которого нет на вооружении, и которые подлежали утилизации", - подчеркнул он.

Также Полторак рассказал, что по состоянию на 2014 год на этом арсенале было 125 тыс. тонн боеприпасов, но за последние годы были передислоцированы в другие арсеналы 56 тыс. тонн боеприпасов.

Ранее Генштаб опроверг данные о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах под Ичней, о чем сообщала ГСЧС.