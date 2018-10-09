НС на Чернігівщині: Генштаб спростував дані про 88 тис. тонн боєприпасів на складах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Інформація, яка була надана ДСНС і поширена у ЗМІ про наявність на 6-му арсеналі на Чернігівщині, де тривають вибухи, близько 88 тис. тонн боєприпасів, не відповідає дійсності. Про це сьогодні сказав під час брифінгу начальник Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України Богдан Сеник, передає кореспондент УНН.
"Інформація, яка оприлюднена щодо цієї кількості, не відповідає дійсності. Звертайтеся до ДСНС (раніше якраз ця інформація про 88 тис. тонн боєприпасів була оприлюднена на сайті ДСНС, але потім її прибрали - ред.). Законом є передбачено перелік службової інформації, а також є звіт відомостей, які становлять державну таємницю", - сказав він.
Крім того, заступник начальника Генштабу ЗСУ Родіон Тимошенко зазначив, що протягом останнього часу з 6-го арсеналу на Чернігівщині вивезли близько 50% боєприпасів великого калібру.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.