ЧП в Черниговской области: Генштаб опроверг данные о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Информация, предоставленная ГСЧС и распространенная в СМИ о наличии на 6-м арсенале в Черниговской области, где продолжаются взрывы, около 88 тыс. тонн боеприпасов, не соответствует действительности. Об этом сказал на брифинге начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Богдан Сеник, передает корреспондент УНН.
"Информация, обнародованная по этому количеству, не соответствует действительности. Обращайтесь к ГСЧС (ранее именно эта информация о 88 тыс. тонн боеприпасов была обнародована на сайте ГСЧС, но потом ее убрали - ред.). Законом есть предусмотренный перечень служебной информации, а также отчет сведений, составляющих государственную тайну", - сказал он.
Кроме того, заместитель начальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко отметил, что в последнее время с 6-го арсенала в Черниговской вывезли около 50% боеприпасов крупного калибра.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.