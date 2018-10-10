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На арсеналі під Ічнею зберігалося 69,5 тис. тонн боєприпасів - Полторак

На арсеналі під Ічнею зберігалося 69,5 тис. тонн боєприпасів - Полторак

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На момент вибухів на 6-му арсеналі Міністерства оборони під Ічнею на Чернігівщині зберігалося 69,5 тис. тонн боєприпасів, з яких 43 тис. тонн боєготових. Про це сьогодні сказав міністр оборони України Степан Полторак на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"На момент події у сховищі знаходилося 69,5 тис. тонн боєприпасів. З них боєготових, здатних до застосування, було 43 тис. тонн. Решта 18 тис. тонн - це були елементи боєприпасів і комплектуючих до боєприпасів. Більше 8 тонн - боєприпаси, які не стоять на озброєнні ЗСУ, такі як потужні міни від "Тюльпана", якого немає на озброєнні, і які підлягали утилізації", - наголосив він.

Також Полторак розповів, що станом на 2014 рік на цьому арсеналі було 125 тис. тонн боєприпасів, але за останні роки передислоковано в інші арсенали 56 тис. тонн боєприпасів.

Раніше Генштаб спростував дані про 88 тис. тонн боєприпасів на складах під Ічнею, про що повідомляла ДСНС.

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