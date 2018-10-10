На арсеналі під Ічнею зберігалося 69,5 тис. тонн боєприпасів - Полторак

"На момент події у сховищі знаходилося 69,5 тис. тонн боєприпасів. З них боєготових, здатних до застосування, було 43 тис. тонн. Решта 18 тис. тонн - це були елементи боєприпасів і комплектуючих до боєприпасів. Більше 8 тонн - боєприпаси, які не стоять на озброєнні ЗСУ, такі як потужні міни від "Тюльпана", якого немає на озброєнні, і які підлягали утилізації", - наголосив він.

Також Полторак розповів, що станом на 2014 рік на цьому арсеналі було 125 тис. тонн боєприпасів, але за останні роки передислоковано в інші арсенали 56 тис. тонн боєприпасів.

Раніше Генштаб спростував дані про 88 тис. тонн боєприпасів на складах під Ічнею, про що повідомляла ДСНС.