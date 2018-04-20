На Ани Лорак во время концерта в России набросился поклонник

Во время исполнения песни "Медленно" на сцену неожиданно выбежал молодой человек, стоявший в первом ряду. Парень, очевидно, хотел сделать селфи, но едва не сбил с ног певицу. Охранник Лорак схватил поклонника за руку и вывел со сцены. Ани Лорак в это время сделала вид, что ничего не происходит, просто продолжала петь.

Напомним, певица Ирина Билык во Львове согласилась признать Россию агрессором.