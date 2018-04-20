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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20565 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Ані Лорак під час концерту у Росії накинувся шанувальник

Київ • УНН

 • 59365 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. На скандальну співачку Ані Лорак під час концерту в російському місті Пенза накинувся шанувальник. Відео було опубліковане в мережі Instagram, передає УНН.

На Ані Лорак під час концерту у Росії накинувся шанувальник

Під час виконання пісні "Медленно" на сцену несподівано вибіг молодий чоловік, що стояв у першому ряду. Хлопець, очевидно, хотів зробити селфі, але ледь не збив з ніг співачку. Охоронець Лорак схопив шанувальника за руку і вивів зі сцени. Ані Лорак в цей час зробила вигляд, що нічого не відбувається, просто продовжувала співати.

Нагадаємо, співачка Ірина Білик у Львові погодилась визнати Росію агресором.

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