На 23 февраля установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на утро 22 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:

Золото — 1 770,12 грн;

Серебро — 22,43 грн;

Платина — 1 013,00 грн;

Палладий — 2 227,66 грн.

По сравнению с 22 февраля курс на все позиции вырос:

Золото — +32,929 грн;

Серебро — +0,667 грн;

Платина — +21,556 грн;

Палладий — +29,077 грн.