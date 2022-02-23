На 23 лютого встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Національний банк України на 23 лютого 2022 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок 22 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 770,12 грн;
Срібло — 22,43 грн;
Платина — 1 013,00 грн;
Паладій — 2 227,66 грн.
У порівнянні з 22 лютого курс на усі позиції виріс:
Золото — +32,929 грн;
Срібло — +0,667 грн;
Платина — +21,556 грн;
Паладій — +29,077 грн.