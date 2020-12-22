На 22 декабря установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото — 1 693.2459 грн;

Серебро — 23.2154 грн;

Платина — 887.6762 грн;

Палладий — 2 084.9561 грн.

По сравнению с 21 декабря цена золота и серебра — выросла, платины и палладия — снизилась.