На 22 декабря установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 22 декабря 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1 693.2459 грн;
Серебро — 23.2154 грн;
Платина — 887.6762 грн;
Палладий — 2 084.9561 грн.
По сравнению с 21 декабря цена золота и серебра — выросла, платины и палладия — снизилась.