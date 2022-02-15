На 15 февраля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 15 февраля 2022 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро 15 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1702.2137 грн;
Серебро —21.7452 грн;
Платина —944.1715 грн;
Палладий — 2102.8586 грн.
По сравнению с 9 февраля курс золота, палладия, серебра и платины вырос:
Золото — +52,242 грн;
Серебро — +1,049 грн;
Платина — +12,265 грн;
Палладий — +67,621 грн.