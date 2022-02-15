На 15 лютого встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Національний банк України на 15 лютого 2022 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок 15 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 702.2137 грн;
Срібло — 21.7452 грн;
Платина — 944.1715 грн;
Паладій — 2 102.8586 грн.
У порівнянні з 9 лютого курс золота, паладію, срібла та платини зріс:
Золото — +52,242 грн;
Срібло — +1,049 грн;
Платина — +12,265 грн;
Паладій — +67,621 грн.