Н.Савченко посетит еще один город Украины после сегодняшнего визита в Запорожье

"Сегодня я уже должна ехать в другой конец страны, куда именно - не скажу", - сказала Н.Савченко корреспонденту УНН.

Сегодня украинская летчица и депутат посетила Запорожье и приняла участие в официальном открытии мурала. Н.Савченко подняли на специальном подъемнике в мурале, где она написала фразу: "С Украиной в сердце, с благодарностью к вам". Затем, уже на земле, Н.Савченко вместе со всеми присутствующими спела гимн Украины, услышала приветствие от запорожцев и получила подарки. Также нардеп ответила на вопросы запорожцев и пообщалась с активистами, которые поддерживали ее на главной площади города с начала ее голодовки в тюрьме в РФ и до самого освобождения.

В апреле этого года на одном из самых высоких зданий в Запорожье, почти в центре города, местный художник Денис Антюхов при поддержке одного из предпринимателей начал работу над первым в городе муралом, на котором планировалось изобразить героя Украины Надежду Савченко вместе со строками национального гимна.

Около двух месяцев с использованием спецтехники для высотных работ автор воплощал в жизнь замысел. Во время работ, активисты поняли, что весь гимн на Мурале не поместится. Поэтому, было решено разработать ряд муралей с портретами политзаключенных, где будет продолжен и текст гимна.

В планах активистов нарисовать следующий мурал с изображением политзаключенного Олега Сенцова.



