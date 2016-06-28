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15 марта, 19:03 • 116254 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169889 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139996 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132292 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113928 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106110 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101915 просмотра

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Н.Савченко посетит еще один город Украины после сегодняшнего визита в Запорожье

Н.Савченко посетит еще один город Украины после сегодняшнего визита в Запорожье

Киев • УНН

 • 8867 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 28 июня. УНН. Нардеп Надежда Савченко сегодня отправится в еще один город Украины после сегодняшнего визита в Запорожье, где она открыла мурал с собственным изображением, передает корреспондент УНН.

"Сегодня я уже должна ехать в другой конец страны, куда именно - не скажу", - сказала Н.Савченко корреспонденту УНН.

Сегодня украинская летчица и депутат посетила Запорожье и приняла участие в официальном открытии мурала. Н.Савченко подняли на специальном подъемнике в мурале, где она написала фразу: "С Украиной в сердце, с благодарностью к вам". Затем, уже на земле, Н.Савченко вместе со всеми присутствующими спела гимн Украины, услышала приветствие от запорожцев и получила подарки. Также нардеп ответила на вопросы запорожцев и пообщалась с активистами, которые поддерживали ее на главной площади города с начала ее голодовки в тюрьме в РФ и до самого освобождения.

В апреле этого года на одном из самых высоких зданий в Запорожье, почти в центре города, местный художник Денис Антюхов при поддержке одного из предпринимателей начал работу над первым в городе муралом, на котором планировалось изобразить героя Украины Надежду Савченко вместе со строками национального гимна.

Около двух месяцев с использованием спецтехники для высотных работ автор воплощал в жизнь замысел. Во время работ, активисты поняли, что весь гимн на Мурале не поместится. Поэтому, было решено разработать ряд муралей с портретами политзаключенных, где будет продолжен и текст гимна.

В планах активистов нарисовать следующий мурал с изображением политзаключенного Олега Сенцова.

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