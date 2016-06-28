Н.Савченко відвідає ще одне місто України після сьогоднішнього візиту у Запоріжжя
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 28 червня. УНН. Нардеп Надія Савченко сьогодні вирушить в ще одне місто України після сьогоднішнього візиту у Запоріжжя, де вона відкрила мурал з її власним зображенням, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні я вже маю їхати в інший кінець країни, куди саме - не скажу" - сказала Н.Савченко кореспонденту УНН.
Сьогодні українська льотчиця та депутат відвідала Запоріжжя та взяла участь у офіційному відкритті муралу. Н.Савченко підняли на спеціальному підйомнику до муралу, де вона написала фразу: "З Україною в серці, із вдячністю до вас". Потім, вже на землі, Н.Савченко разом із усіма присутніми заспівала гімн України, почула привітання від запоріжців та отримала подарунки. Також нардеп відповіла на запитання запоріжців та поспілкувалась з активістами, які підтримували її на головному майдані міста з початку її голодування у в'язниці в РФ і до самого визволення.
В квітні цього року на одній з найвисокіших будівель в Запоріжжі, майже у центрі міста, місцевий художник Денис Антюхов за підтримки одного з підприємців розпочав роботу над першим у місті муралом, на якому планувалося зобразити героя України Надію Савченко разом з рядками національного гімну.
Близько двох місяців із застуванням спецтехніки для висотних робіт автор втілював у життя задум. Під час робіт, активісти зрозуміли, що весь гімн на муралі не поміститься. Тому, було вирішено розробити низку муралів з портретами політв'язнів, де буде продовжено і текст гімну.
В планах активістів намалювати наступний мурал із зображенням політв'язня Олега Сєнцова.