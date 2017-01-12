Н.Савченко нарушила ряд норм украинского законодательства опубликовав свой список пленных - Ю.Тандит
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Надежда Савченко наушила ряд норм украинского законодательства опубликовав свой список пленных. В ближайшее время СБУ даст правовую оценку этим действиям. Об этом в эфире "5 канала" заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает УНН.
"В данном случае нарушено достаточно большое количество правовых норм. Сейчас СБУ определяет правовую оценку случившегося. Мы говорим о законе о персональных данных человека, в международной практике - это недопустимо. Нам сейчас уже звонят из международных организаций, коллеги из-за рубежа - нельзя давать такую информацию без разрешения родственников. Надя или ее помощники обзванивали близких, родных, матерей? Спрашивали, готовы ли они дать согласие или хотят они, чтобы фамилии их сыновей начали сейчас везде раскручивать, в том числе по линии соприкосновения. Есть закон о борьбе с терроризмом, в данном случае она как должностное лицо не имела право называть имена наших защитников военных открыто ", - заявил Ю.Тандит.