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Н.Савченко нарушила ряд норм украинского законодательства опубликовав свой список пленных - Ю.Тандит

Н.Савченко нарушила ряд норм украинского законодательства опубликовав свой список пленных - Ю.Тандит

Киев • УНН

 • 7890 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Надежда Савченко наушила ряд норм украинского законодательства опубликовав свой список пленных. В ближайшее время СБУ даст правовую оценку этим действиям. Об этом в эфире "5 канала" заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает УНН.

"В данном случае нарушено достаточно большое количество правовых норм. Сейчас СБУ определяет правовую оценку случившегося. Мы говорим о законе о персональных данных человека, в международной практике - это недопустимо. Нам сейчас уже звонят из международных организаций, коллеги из-за рубежа - нельзя давать такую ​​информацию без разрешения родственников. Надя или ее помощники обзванивали близких, родных, матерей? Спрашивали, готовы ли они дать согласие или хотят они, чтобы фамилии их сыновей начали сейчас везде раскручивать, в том числе по линии соприкосновения. Есть закон о борьбе с терроризмом, в данном случае она как должностное лицо не имела право называть имена наших защитников военных открыто ", - заявил Ю.Тандит.

 

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