Н.Савченко порушила низку норм українського законодавства опублікувавши свій список полонених – Ю.Тандіт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Надія Савченко порушила низку норм українського законодавства опублікувавши свій список полонених. У найближчий час СБУ дасть правову оцінку цим діям. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає УНН.
“В даному випадку порушено досить велика кількість правових норм. Зараз СБУ визначає правову оцінку того, що сталося. Ми говоримо про закон про персональні дані людини, в міжнародній практиці — це неприпустимо. Нам зараз вже дзвонять з міжнародних організацій, колеги з-за кордону — не можна давати таку інформацію без дозволу родичів. Надя або ЇЇ помічники обдзвонювали близьких, рідних, матерів? Питали, чи готові вони дати згоду або хочуть вони, щоб прізвища їхніх синів почали зараз всюди розкручувати, в тому числі за лінією дотику. Є закон про боротьбу з тероризмом, в даному випадку вона як посадова особа не мала право називати імена наших захисників військових відкрито”, — заявив Ю.Тандіт.