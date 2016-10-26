Н.Савченко надела вышиванку на суд над С.Клихом и Н.Карпюком
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко приехала на заседание Верховного суда РФ, который рассматривает апелляцию по делу украинцев Николая Карпюка и Станислава Клиха, которых в РФ обвиняют в участии в боевых действиях во время Первой Чеченской войны. Соответствующее фотографию в соцсети Facebook обнародовал журналист Антон Наумлюк, передает УНН.
"Надежда Савченко в Верховном суде РФ на апелляции по делу Николая Карпюка и Станислава Клиха", - подписал он фотографию.
Напомним, 26 октября Верховный суд РФ начал рассмотрение апелляции по делу Н.Карпюка и С.Клиха .
Как сообщал УНН, 26 мая Верховный суд Чеченской Республики РФ приговорил Н.Карпюка к 22,5 годам, С.Клиха к 20 годам лишения свободы. Суд по делу Николая Карпюка и Станислава Клиха длился с октября прошлого года. Их обвинили в убийстве российских военнослужащих в Грозном во время российско-чеченской войны в 1994-1995 годах. Они свою вину отрицают.