Н.Савченко одягла вишиванку на суд над С.Клихом і М.Карпюком
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко приїхала на засідання Верховного суду РФ, який розглядає апеляцію у справі українців Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, яких у РФ обвинуватили в участі в бойових діях під час Першої Чеченської війни. Відповідну фотографію у соцмережі Facebook оприлюднив журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.
“Надія Савченко в Верховному суді РФ на апеляції у справі Миколи Карпюка та Станіслава Клиха”, — підписав він світлину.
Нагадаємо, 26 жовтня Верховний суд РФ розпочав розгляд апеляції у справі М.Карпюка та С.Клиха.
Як повідомляв УНН, 26 травня Верховний суд Чеченської Республіки РФ присудив М.Карпюку — 22,5 року, С.Клиху — 20 років позбавлення волі.
Суд у справі Миколи Карп’юка та Станіслава Клиха тривав з жовтня минулого року. Їх звинуватили у вбивстві російських військовослужбовців у Грозному під час російсько-чеченської війни у 1994-1995 роках. Вони свою вину заперечують.