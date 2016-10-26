Дипломаты восьми стран и Н.Савченко пришли на суд над С.Клихом и Н.Карпюком
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко и дипломаты восьми стран, в том числе, США и Украины, пришли на заседание Верховного суда РФ, где вскоре рассмотрят жалобу на приговор украинцев Станислава Клиха и Николая Карпюка, передает УНН со ссылкой на "Эхо Москвы".
Адвокат Н.Карпюка Илья Новиков отметил, что "на оправдание сторона защиты не рассчитывает".
В мае суд в Чечне признал граждан Украины виновными в участии в боевых действиях против российских военных в Грозном.
Николая Карпюка приговорили к 22 с половиной годам лишения свободы, а Станислава Клиха - к 20 годам. Сами осужденные говорят, что в Чечне никогда не были.