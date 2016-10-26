Дипломати восьми країн і Н.Савченко прийшли на суд над С.Клихом і М.Карпюком
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко і дипломати восьми країн, в тому числі, США і України, прийшли на засідання Верховного суду РФ, де невдовзі розглянуть скаргу на вирок українцям Станіславу Клиху і Миколі Карпюк, передає УНН з посиланням на “Эхо Москвы”.
Адвокат М.Карпюка Ілля Новіков зазначив, що “на виправдання сторона захисту не розраховує”.
У травні суд в Чечні визнав громадян України винними в участі в бойових діях проти російських військових в Грозному.
Микола Карпюк був засуджений до 22 з половиною років позбавлення волі, а Станіслав Клих — до 20 років. Самі засуджені кажуть, що в Чечні ніколи не були.