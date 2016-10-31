Н.Поклонская заявила о готовности работать в ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Депутат государственной думы РФ, назначенная РФ после аннексии прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила о готовности войти в состав российской делегации в случае ее возвращения в ПАСЕ, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Если бы поступило такое предложение, то я не отказалась бы. Я считаю, что необходимо работать на благо укрепления своей страны и на благо развития нормальных дипломатических отношений с нашими коллегами из международных организаций", - сказала Н.Поклонская.
Российскую делегацию лишили права голоса и исключили из руководящих органов ПАСЕ в апреле 2014 года, после аннексии Крыма. В ответ российская делегация отказалась участвовать в работе ассамблеи.