Н.Поклонская заявила о готовности работать в ПАСЕ

"Если бы поступило такое предложение, то я не отказалась бы. Я считаю, что необходимо работать на благо укрепления своей страны и на благо развития нормальных дипломатических отношений с нашими коллегами из международных организаций", - сказала Н.Поклонская.

Российскую делегацию лишили права голоса и исключили из руководящих органов ПАСЕ в апреле 2014 года, после аннексии Крыма. В ответ российская делегация отказалась участвовать в работе ассамблеи.