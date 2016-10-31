Н.Поклонська заявила про готовність працювати в ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Депутат державної думи РФ, призначена РФ після анексії прокурор Криму Наталія Поклонська заявила про готовність увійти до складу російської делегації у випадку її повернення в ПАРЄ, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Якби надійшла така пропозиція, то я не відмовилася б. Я вважаю, що необхідно працювати на благо зміцнення своєї країни і на благо розвитку нормальних дипломатичних відносин з нашими колегами з міжнародних організацій", - сказала Н.Поклонська.
Російську делегацію позбавили права голосу і виключили з керівних органів ПАРЄ у квітні 2014 року, після анексії Криму. У відповідь російська делегація відмовилася брати участь у роботі асамблеї.