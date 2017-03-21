Н.Холодницкий: если Р.Насиров попытается сбежать, то залог пойдет в доход государства
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что если временно отстраненный глава ГФС Роман Насиров попытается сбежать или нарушить хотя бы одно из процессуальных обязательств, возложенных на него судом, внесенный залог в размере 100 млн грн будет обращен в доход государства по решению суда. Об этом он сказал в эфире телеканала "ЗИК", передает УНН.
"Если будут попытки убежать или нарушить хотя бы одно из тех обязательств, которые выписаны в постановлении суда, внесенный залог по решению суда обращается в доход государства", - сказал он.
На уточнение ведущей о том, смогут ли наблюдать за процессом, чтобы Р.Насиров остался в Киеве, Н.Холодницкий ответил: "Мы принимаем все меры. Детали не могу разглашать. Мы выполняем те нормы закона, которые действуют".
Как сообщал УНН, ночью 16 марта временно отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.
Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.
Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.