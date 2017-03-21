Н.Холодницький: якщо Р.Насіров спробує втекти, то застава піде в дохід держави

“Якщо будуть спроби втекти чи порушити хоча б одне з тих зобов’язань, які виписані в ухвалі суду, внесена застава за рішенням суду звертається в дохід держави”, — сказав він.

На уточнення ведучої про те, чи зможуть спостерігати за процесом, щоб Р.Насіров залишився в Києві, Н.Холодницький відповів: “Ми вживаємо всіх заходів. Деталі не можу розголошувати. Ми виконуємо ті норми закону, які діють”.

Як повідомляв УНН, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.

Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.