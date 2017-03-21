Н.Холодницкий объяснил, почему закрыли дело против бывшего санитарного врача С.Протаса

"По состоянию на когда его (С.Протаса - ред.) задерживали... были достаточные данные полагать, что данное лицо может быть причастным к совершению преступления. Я подчеркиваю, это уголовный процесс. Объявление подозрения - это не объявление приговора, это только первая стадия уголовного процесса в отношении конкретного лица", - сказал он.

Затем, по его словам, после объявления подозрения, доказательная база не доказала вины тех лиц в совершении этого преступления и доказательств, которые были бы достаточными для составления обвинительного акта.

"Прокурор признал их недостаточными", - отметил руководитель САП.

В частности, пояснил Н.Холодницкий, вывод экспертизы, который четко показал, что вреда не было нанесено. Также, сказал он, есть вывод Госаудитслужбы, которая не предоставила никакой информации (о нарушениях - ред.).

Как сообщал УНН, уголовное производство в отношении бывшего главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослава Протаса, подозреваемого в получении взятки, закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Однако Национальное антикоррупционное бюро Украины подало жалобу на решение прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии уголовного производства в отношении бывшего главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослава Протаса и начальника департамента ГСЭС А.Чепурного.