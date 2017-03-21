Н.Холодницький пояснив, чому закрили справу проти колишнього санітарного лікаря С.Протаса
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький пояснив, чому було закрите кримінальне провадження стосовно колишнього головного санітарного лікаря Святослава Протаса. Про це він сказав в ефірі телеканалу “ЗІК”, передає УНН.
“Станом на коли його (С.Протаса — ред.) затримували... були достатні дані вважати, що дана особа може бути причетною до вчинення злочину. Я наголошую, це кримінальний процес. Оголошення підозри — це не є оголошення вироку, це тільки перша стадія кримінального процесу відносно конкретної особи”, — сказав він.
Потім, за його словами, після оголошення підозри, доказова база не довела вини тих осіб у вчиненні цього злочину і доказів, які були б достатніми для складання обвинувального акту.
“Прокурор визнав їх недостатніми”, — зазначив керівник САП.
Зокрема, пояснив Н.Холодницький, є висновок експертизи, який чітко сказав, що шкоди не було завдано. Також, сказав він, є висновок Держаудитслужби, яка надала жодної інформації (про порушення — ред.).
Як повідомляв УНН, кримінальне провадження щодо колишнього голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослава Протаса, підозрюваного в отриманні хабара, закрили за відсутністю складу злочину.
Проте Національне антикорупційне бюро України подало скаргу на рішення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття кримінального провадження щодо колишнього голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослава Протаса та начальнику департаменту ДСЕС О.Чепурного.