Н.Холодницький пояснив, чому закрили справу проти колишнього санітарного лікаря С.Протаса

“Станом на коли його (С.Протаса — ред.) затримували... були достатні дані вважати, що дана особа може бути причетною до вчинення злочину. Я наголошую, це кримінальний процес. Оголошення підозри — це не є оголошення вироку, це тільки перша стадія кримінального процесу відносно конкретної особи”, — сказав він.

Потім, за його словами, після оголошення підозри, доказова база не довела вини тих осіб у вчиненні цього злочину і доказів, які були б достатніми для складання обвинувального акту.

“Прокурор визнав їх недостатніми”, — зазначив керівник САП.

Зокрема, пояснив Н.Холодницький, є висновок експертизи, який чітко сказав, що шкоди не було завдано. Також, сказав він, є висновок Держаудитслужби, яка надала жодної інформації (про порушення — ред.).

Як повідомляв УНН, кримінальне провадження щодо колишнього голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослава Протаса, підозрюваного в отриманні хабара, закрили за відсутністю складу злочину.

Проте Національне антикорупційне бюро України подало скаргу на рішення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття кримінального провадження щодо колишнього голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослава Протаса та начальнику департаменту ДСЕС О.Чепурного.