Н.Холодницкий: при избрании аудитора НАБУ должна быть соблюдена процедура

"И Роберт Сторч, и Найджел Браун якобы являются специалистами и международниками и сильными людьми. И они смогут, я уверен, провести независимый и сильный аудит. Хотя в конце концов, я все таки хотел бы, чтобы аудит НАБУ не начинался с вопроса законности или легитимности тех, кто проверяет. Здесь должна быть соблюдена процедура, чтобы потом не оспаривать результаты всего процесса", - отметил Н.Холодницкий.

Как сообщал УНН, Кабинет министров начал отбор кандидатуры своего представителя в состав комиссии, которая будет проводить независимую оценку (аудит) эффективности деятельности НАБУ.