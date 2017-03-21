Н.Холодницький: під час обрання аудитора НАБУ повинна бути дотримана процедура
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Під час обрання аудитора НАБУ повинна бути дотримана процедура, щоб потім не оскаржувати результати всього процесу. Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційна прокуратури Назар Холодницький в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.
"І Роберт Сторч і Найджел Браун начебто є фахівцями і міжнародниками і сильними людьми. І вони зможуть, я впевнений, провести незалежний і сильний аудит. Хоча зрештою, я все таки би хотів, щоб аудит НАБУ не починався з питання законності чи легітимності тих, хто перевіряє. Тут повинна бути дотримана процедура, щоб потім не оскаржувати результати всього процесу", - зазначив Н.Холодницький.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів розпочав відбір кандидатури свого представника до складу комісії, що буде проводити незалежну оцінку (аудит) ефективності діяльності НАБУ.