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Н.Холодницький: під час обрання аудитора НАБУ повинна бути дотримана процедура

Київ • УНН

 • 11065 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Під час обрання аудитора НАБУ повинна бути дотримана процедура, щоб потім не оскаржувати результати всього процесу. Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційна прокуратури Назар Холодницький в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

"І Роберт Сторч і Найджел Браун начебто є фахівцями і міжнародниками і сильними людьми. І вони зможуть, я впевнений, провести незалежний і сильний аудит. Хоча зрештою, я все таки би хотів, щоб аудит НАБУ не починався з питання законності чи легітимності тих, хто перевіряє. Тут повинна бути дотримана процедура, щоб потім не оскаржувати результати всього процесу", - зазначив Н.Холодницький.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів розпочав відбір кандидатури свого представника до складу комісії, що буде проводити незалежну оцінку (аудит) ефективності діяльності НАБУ.

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