МИД обвинил Сийярто в попытке втянуть Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии

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“Категорически отвергаем попытки Петера Сийярто втянуть Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии. Аморально спекулировать на горе украинцев ради получения политических дивидендов накануне парламентских выборов”, - заявил Николенко.

Детали

По его словам, Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Венгрии. Оценку действиям венгерских политиков дадут венгерский народ и история.

Дипломат также призвал руководство Венгрии оставить в прошлом стремительное сближение с Россией и “осознать очевидный факт: без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии”.

“Отказ премьер-министра Орбана оказывать полную поддержку Украине сегодня - это не предотвращение втягивания Венгрии в войну, а наоборот - приглашение России к дальнейшей агрессии вглубь территории Европы. Рассчитываем, что Будапешт будет способствовать единству в ЕС и НАТО для прекращения войны РФ против Украины. Россия не должна получать больше пространства для продолжения ее зверств против украинского народа и разрушения европейской безопасности”, - добавил он.

Контекст

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее сегодня выразил свое возмущение из-за заявлений лидера оппозиции о поддержке Украины после бомбардировки Мариуполя.

Ранее

Венгрия отказала поставлять Украине оружие через свою территорию и оправдала это решение тем, что “безопасность венгерского народа является первоочередной”.