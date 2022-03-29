МИД обвинил Сийярто в попытке втянуть Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Украина отвергает попытки министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто втянуть Украину во внутриполитическую борьбу в его государстве. Об этом написал в своем Facebook спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет УНН.
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“Категорически отвергаем попытки Петера Сийярто втянуть Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии. Аморально спекулировать на горе украинцев ради получения политических дивидендов накануне парламентских выборов”, - заявил Николенко.
Детали
По его словам, Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Венгрии. Оценку действиям венгерских политиков дадут венгерский народ и история.
Дипломат также призвал руководство Венгрии оставить в прошлом стремительное сближение с Россией и “осознать очевидный факт: без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии”.
“Отказ премьер-министра Орбана оказывать полную поддержку Украине сегодня - это не предотвращение втягивания Венгрии в войну, а наоборот - приглашение России к дальнейшей агрессии вглубь территории Европы. Рассчитываем, что Будапешт будет способствовать единству в ЕС и НАТО для прекращения войны РФ против Украины. Россия не должна получать больше пространства для продолжения ее зверств против украинского народа и разрушения европейской безопасности”, - добавил он.
Контекст
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее сегодня выразил свое возмущение из-за заявлений лидера оппозиции о поддержке Украины после бомбардировки Мариуполя.
Ранее
Венгрия отказала поставлять Украине оружие через свою территорию и оправдала это решение тем, что “безопасность венгерского народа является первоочередной”.