МИД обвинил Сийярто в попытке втянуть Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 37072 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 138817 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 82597 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 115675 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 150151 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 160580 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 354472 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139035 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 125130 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 432466 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.3м/с
51%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 64307 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 73996 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 73782 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 63702 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 60910 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 138817 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 354472 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 355191 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 432466 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 404877 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 19240 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 25063 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 98551 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 130763 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 149887 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

МИД обвинил Сийярто в попытке втянуть Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии

Киев • УНН

 • 108467 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Украина отвергает попытки министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто втянуть Украину во внутриполитическую борьбу в его государстве. Об этом написал в своем Facebook спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет УНН.

МИД обвинил Сийярто в попытке втянуть Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии

Цитата

“Категорически отвергаем попытки Петера Сийярто втянуть Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии. Аморально спекулировать на горе украинцев ради получения политических дивидендов накануне парламентских выборов”, - заявил Николенко.

Детали

По его словам, Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Венгрии. Оценку действиям венгерских политиков дадут венгерский народ и история.

Дипломат также призвал руководство Венгрии оставить в прошлом стремительное сближение с Россией и “осознать очевидный факт: без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии”.

“Отказ премьер-министра Орбана оказывать полную поддержку Украине сегодня - это не предотвращение втягивания Венгрии в войну, а наоборот - приглашение России к дальнейшей агрессии вглубь территории Европы. Рассчитываем, что Будапешт будет способствовать единству в ЕС и НАТО для прекращения войны РФ против Украины. Россия не должна получать больше пространства для продолжения ее зверств против украинского народа и разрушения европейской безопасности”, - добавил он.

Контекст

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее сегодня выразил свое возмущение из-за заявлений лидера оппозиции о поддержке Украины после бомбардировки Мариуполя.

Ранее

Венгрия отказала поставлять Украине оружие через свою территорию и оправдала это решение тем, что “безопасность венгерского народа является первоочередной”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$60.23
Bitcoin
$77,267.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,061.44
Ethereum
$1,481.74