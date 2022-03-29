МЗС звинуватив Сійярто у спробі втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Україна відкидає спроби міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу в його державі. Про це написав у своєму Facebook речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише УНН.
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“Категорично відкидаємо спроби Петера Сійярто втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Угорщині. Аморально спекулювати на горі українців задля отримання політичних дивідендів напередодні парламентських виборів”, - заявив Ніколенко.
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З його слів, Україна не втручалась і не буде втручатись у внутрішні справи Угорщини. Оцінку діям угорських політиків дадуть угорський народ та історія.
Дипломат також закликав керівництво Угорщини залишити в минулому стрімке зближення з Росією та “усвідомити очевидний факт: без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині”.
“Відмова прем’єр-міністра Орбана надавати повну підтримку Україні сьогодні - це не запобігання втягуванню Угорщини у війну, а навпаки - запрошення Росії до подальшої агресії вглиб території Європи. Розраховуємо, що Будапешт сприятиме єдності в ЄС та НАТО задля припинення війни РФ проти України. Росія не має отримувати більше простору для продовження її звірств проти українського народу та руйнування європейської безпеки”, - додав він.
Контекст
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто раніше сьогодні висловив своє обурення через заяви лідера опозиції щодо підтримки України після бомбардування Маріуполя.
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Угорщина відмовила Україні постачати зброю через свою територію і виправдала це рішення тим, що “безпека угорського народу є першочерговою”.