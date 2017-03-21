МИД: задержание украинского журналиста - провокация, консул выехал в отдел полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины назвали задержание украинского журналиста Романа Цимбалюка провокацией. По словам пресс-секретаря МИД Марьяны Бецы, в отдел полиции уже выехал украинский консул, передает УНН.
"Задержание журналиста Р.Цимбалюка - провокация РФ. Консул выехал в отдел полиции. Принимаем меры по освобождению", - написала М.Беца в Twitter.
Как сообщал УНН, украинского журналиста Романа Цимбалюка задержали в Москве и везут в местное отделение полиции.
По словам журналиста, их задержали и увезли в полицию проверять законность съемки.
Р.Цимбалюк также добавил, что в момент задержания он брал интервью у человека, который вывесил Украинский флаг над МГУ в день третьей годовщины аннексии Крыма.
Напомним, аспиранта в РФ забрали на допрос после размахивания желто-голубым флагом.