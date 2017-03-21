МЗС: затримання українського журналіста - провокація, консул виїхав до відділу поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України назвали затримання українського журналіста Романа Цимбалюка провокацією. За словами речниці МЗС Мар'яни Беци, до відділу поліції вже виїхав український консул, передає УНН.
"Затримання журналіста Р.Цимбалюка - провокація РФ. Консул виїхав до відділу поліції. Вживаємо заходів щодо звільнення", - написала М.Беца у Twitter.
Як повідомляв УНН, українського журналіста Романа Цимбалюка затримали у Москві та везуть у місцеве відділення поліції.
За словами журналіста, їх затримали і повезли до поліції перевіряти законність зйомки.
Р.Цимбалюк також додав, що в момент затримання він брав інтерв'ю у чоловіка, який вивісив Український прапор над МДУ в день третьої річниці анексії Криму.
Нагадаємо, аспіранта у РФ забрали на допит після розмахування жовто-блакитним прапором.