МИД призвало украинских болельщиков соблюдать хорватские законы в Загребе

В связи с проведением 24.03.2017 г. в г. Загреб отборочного футбольного матча чемпионата мира между национальными сборными командами Украины и Хорватии ожидается прибытие большого количества украинских болельщиков.

В этой связи, рекомендуем гражданам Украины быть особенно внимательными при посещении г. Загреб и соблюдать правила поведения и законодательство Республики Хорватия", - говорится в сообщении.

Также в МИД отметили, что в соответствии с нормами законодательства Республики Хорватия, иностранец во время краткосрочного пребывания в стране обязан зарегистрировать место своего проживания в течение 2-х дней с момента въезда, или в случае изменения места жительства.

Заявления на регистрацию места жительства должны быть поданы в отдел полиции по месту нахождения жилья (апартаменты, гостиница и т.п.), где будет жить иностранец.

"Нарушение режима регистрации места жительства на территории Хорватии влечет за собой наложение штрафа", - отметили в МИД.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что для получения въездной визы в Хорватию нужно обращаться в Посольство Республики Хорватия в Украине.

"На пограничных пунктах пропуска Республики Хорватия визы не оформляются. Иностранцы, имеющие действующую двух- или многоразовую шенгенскую визу или разрешение на пребывание в стране Шенгенской зоны, Болгарии, Румынии и Кипра, могут посещать Хорватию без необходимости оформления хорватской визы и находиться на ее территории в период действительности вышеупомянутых виз или разрешений. При этом срок пребывания не может превышать 90 дней в течение 180 дней", - додалив в МИД.

Напомним, 24 марта в 21:45 по киевскому времени начнется отборочный матч чемпионата мира-2018 Хорватия - Украина.