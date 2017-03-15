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МЗС закликало українських вболівальників дотримуватися хорватських законів у Загребі

МЗС закликало українських вболівальників дотримуватися хорватських законів у Загребі

Київ • УНН

 • 8941 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. МЗС України опублікувало попередження громадянам України у зв’язку з проведенням 24.03.2017 р. у м. Загреб відбіркового футбольного матчу Чемпіонату Світу між національними збірними командами України та Хорватії, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.

У зв’язку з проведенням 24.03.2017 р. у м.Загреб відбіркового футбольного матчу Чемпіонату Світу між національними збірними командами України та Хорватії очікується прибуття великої кількості українських вболівальників.

У цьому зв’язку, рекомендуємо громадянам України бути особливо уважними під час відвідання м. Загреб та дотримуватися правил поведінки та законодавства Республіки Хорватія", - йдеться в повідомленні.

Також у МЗС зазначили, що відповідно до норм законодавства Республіки Хорватія, іноземець під час короткострокового перебування в країні зобов'язаний зареєструвати місце свого проживання протягом 2-х днів з моменту в’їзду, або у разі зміни місця проживання.

Заяви на реєстрацію місця проживання повинні бути подані до відділу поліції за місцем знаходження житла (апартамент, готель тощо), де мешкатиме іноземець.

"Порушення режиму реєстрації місця проживання на території Хорватії тягне за собою накладання штрафу", - зауважили в МЗС.

Крім того, у МЗС підкреслили, що для отримання в’їзної візи до Хорватії потрібно звертатися до Посольства Республіки Хорватія в Україні.

"На прикордонних пунктах пропуску Республіки Хорватія візи не оформлюються. Іноземці, які мають діючу дво- або багаторазову шенгенську візу або дозвіл на перебування в країні Шенгенської зони, Болгарії, Румунії та Кіпру, можуть відвідувати Хорватію без необхідності оформлення хорватської візи та перебувати на її території у період дійсності вищезазначених віз або дозволів. При цьому термін перебування не може перевищувати 90 днів протягом 180 днів", - додалив  в МЗС.

Нагадаємо, 24 березня о 21:45 за київським часом розпочнеться відбірний матч чемпіонату світу-2018 Хорватія — Україна.

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