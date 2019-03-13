МИД Японии: военные учения России на юге Курил - неприемлемы

“Представление было сделано на уровне советника посольства нашей страны в Москве в адрес министерства иностранных дел РФ, — сказал представитель министерства. — Учения, как было заявлено, ведут к укреплению российских войск на северных территориях (как в Японии именуют южную часть Курил). Это не соответствует позиции нашей страны в отношении этих островов и неприемлемо”.

Ранее пресс-служба МИД Японии сообщила ТАСС, что в Токио внимательно следят за военной активностью России на южной части Курил и тщательно собирают об этом информацию.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Как сообщал УНН, правительство Японии не намерено больше откладывать вопрос переноса американской авиабазы Футэмма, которая находится в южной японской префектуре Окинава. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с губернатором Окинавы Дэнни Тамаки.