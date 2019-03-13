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МЗС Японії: військові навчання Росії на півдні Курил - неприйнятні

МЗС Японії: військові навчання Росії на півдні Курил - неприйнятні

Київ • УНН

 • 7597 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Уряд Японії дипломатичними каналами довело до відома керівництва Росії, що вважає неприйнятними військові навчання, що почалися у вівторок в південній частині Курильських островів. Про це в середу повідомили російському агентству ТАСС в прес-службі японського МЗС, інформує УНН.

“Подання було зроблено на рівні радника посольства нашої країни в Москві на адресу міністерства закордонних справ РФ, — сказав представник міністерства. — Навчання, як було заявлено, ведуть до укріплення російських військ на північних територіях (як в Японії називають південну частину Курил). Це не відповідає позиції нашої країни щодо цих островів і неприйнятно”.

Раніше прес-служба МЗС Японії повідомила ТАСС, що в Токіо уважно стежать за військовою активністю Росії на південній частині Курил і ретельно збирають про це інформацію.

Москва і Токіо багато десятиліть ведуть консультації з метою вироблення мирного договору за підсумками Другої світової війни. Основною перешкодою для цього є приналежність південної частини Курил: після закінчення війни весь архіпелаг був включений до складу Радянського Союзу, однак Токіо оскаржує приналежність Ітурупу, Кунаширу, Шикотану і групи дрібних незаселених островів, яку в Японії називають Хабомаї.

Як повідомляв УНН, уряд Японії не має наміру більше відкладати питання перенесення американської авіабази Футемма, яка знаходиться в південній японській префектурі Окінава. Про це заявив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе на зустрічі з губернатором Окінави Денні Тамакі.

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