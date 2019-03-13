МЗС Японії: військові навчання Росії на півдні Курил - неприйнятні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Уряд Японії дипломатичними каналами довело до відома керівництва Росії, що вважає неприйнятними військові навчання, що почалися у вівторок в південній частині Курильських островів. Про це в середу повідомили російському агентству ТАСС в прес-службі японського МЗС, інформує УНН.
“Подання було зроблено на рівні радника посольства нашої країни в Москві на адресу міністерства закордонних справ РФ, — сказав представник міністерства. — Навчання, як було заявлено, ведуть до укріплення російських військ на північних територіях (як в Японії називають південну частину Курил). Це не відповідає позиції нашої країни щодо цих островів і неприйнятно”.
Раніше прес-служба МЗС Японії повідомила ТАСС, що в Токіо уважно стежать за військовою активністю Росії на південній частині Курил і ретельно збирають про це інформацію.
Москва і Токіо багато десятиліть ведуть консультації з метою вироблення мирного договору за підсумками Другої світової війни. Основною перешкодою для цього є приналежність південної частини Курил: після закінчення війни весь архіпелаг був включений до складу Радянського Союзу, однак Токіо оскаржує приналежність Ітурупу, Кунаширу, Шикотану і групи дрібних незаселених островів, яку в Японії називають Хабомаї.
Як повідомляв УНН, уряд Японії не має наміру більше відкладати питання перенесення американської авіабази Футемма, яка знаходиться в південній японській префектурі Окінава. Про це заявив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе на зустрічі з губернатором Окінави Денні Тамакі.